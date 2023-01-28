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Город руин: в Мариуполе российские оккупанты продолжают уничтожать дома

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Город руин: в Мариуполе российские оккупанты продолжают уничтожать дома

Фото: t.me/mariupolrada

В Мариуполе десятки многоэтажных построек превращаются в руины.

Их фактически стирают с лица земли.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в социальных сетях.

Среди них – дом по проспекту Нахимова, 101.

Оккупантам было мало обстрелять Мариуполь во время блокады. Они продолжают разрушение, чтобы не оставить от украинского города ни одного кирпича. Тем временем люди остаются без родных домов, где когда-то они были счастливы.

"Но оккупантам не победить наше единство! Мы вернемся домой и отстроим Мариуполь под флагом свободы", — говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Россияне проводят тотальную русификацию школ в оккупированном Мариуполе. Каждая неделя начинается с гимна России и «разговора о важном».

Также оккупанты активизировали движение техники через Мариуполь в направлении Бердянска: танки и грузовики в течение суток в большом количестве, в общей сложности до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой.

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Дата публикации
Просмотры
724
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