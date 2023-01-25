"Город-спаситель": Зеленский присвоил Вильнюсу почетное отличие

Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о награждении украинских защитников и защитниц.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 24 января.

В честь Дня внешней разведки Украины президент отметил наградами разведчиков.

"Конечно, фамилии и конкретные основания для этого награждения называть публично не могу, но это за то, что позволяет нашему государству видеть и понимать больше", – отметил он.

Также Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами бойцов украинской армии, в том числе 93-й отдельной механизированной бригады, бойцов Национальной гвардии, в том числе 3-й и 4-й бригад оперативного назначения Нацгвардии.

Наградил глава государства и бойцов воздушных сил и бойцов территориальной обороны.

Вильнюс – "Город-спаситель"

Также Владимир Зеленский присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное отличие "Город-спаситель" за помощь украинцам в борьбе против российского террора.

"Столица Литвы, город Вильнюс, начинает отмечать 700-летие от основания. Все это время истории наших народов тесно переплетены. И у нас действительно общая судьба нашей свободы: чем больше защищен один народ, тем больше защищен и другой. Возможно, сейчас это понимается самое четкое, чем когда-либо в нашей истории.

Украина всегда будет благодарна Литве, господину президенту Науседе, всем литовским лидерам, всем литовским семьям, которые восприняли российскую агрессию против Украины как нападение и на их свободу. Которые помогают нам защищать наше общее будущее в свободной и мирной Европе", – подытожил президент.

Летом президент Зеленский наградил отличием "Город-спаситель" польские города Ряшев и Перемышль (Жешув и Пшемысль). В октябре такое отличие получила Прага.