"Город умирает": Краматорск готовится к худшему из-за атак России

Краматорск готовится к худшему / 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

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Краматорск готовится к худшему сценарию на фоне приближения российских войск, которые усиливают атаки на город. Несмотря на постоянные отключения света и воды, утренние обстрелы и опасность от FPV-дронов и управляемых авиабомб, местные рынки и некоторые заведения еще работают, хотя город постепенно пустеет.

Об этом пишет Kyiv Independent.

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Краматорск готовится к худшему: россияне усиливают террор и приближаются к городу

Среди торговцев на некогда оживленном рынке — 54-летний Сергей, который пытается продать две последние куриные тушки, чтобы поскорее уйти домой.

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«Видишь, оно летает, и никто уже даже не вздрагивает, потому что люди уже привыкли к плохому. Мы все равно ничего не можем с этим поделать», — говорит мужчина.

На рынке есть бетонное укрытие, но люди настолько привыкли к ударам, что там уже никто не прячется.

Ситуация на фронте стремительно ухудшается: 21 августа власти официально признали Краматорск вместе со Славянском и окрестными селениями зонами активных боевых действий. Только за август в городе погибли по меньшей мере 13 человек, а ранены около 150 человек.

Россияне бьют по Краматорску дронами и КАБами. Военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги отмечает, что город становится крайне опасным для гражданских из-за ежедневных бомбардировок и российских дронов на западных окрестностях.

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Военная угроза сопровождается разрушением привычной жизни. В августе россияне уничтожили второй супермаркет сети «Чудо Маркет», где работала 50-летняя Людмила Дровко. Во время очередной бомбардировки пострадали люди, а весь коллектив чудом спасся в укрытии.

Фото: 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Фото: 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Фото: 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Фото: 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Фото: ГСЧС Донецкой области

Женщина рассказала, что местные уже не спят, ведь российские атаки постоянны и неожиданны. Несмотря на все, она остается в городе, потому что заботится о пожилых родителях и не хочет покидать родные места.

Из-за постоянных обстрелов и разрушений здесь постоянно продолжаются отключения воды и света, иногда по несколько дней. Город меняется на глазах. Парки и дворы пустеют. Начинают закрываться кафе, рестораны и магазины.

«Мы не можем поверить, что это происходит. Город умирает», — говорит Людмила.

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У людей становится все меньше надежды на лучшее, но уезжать из Краматорска каждый боится по своим причинам — у кого-то здесь пожилые родители, кто-то не может бросить места, где прошла вся жизнь, а кому-то страшно терять последнее.

Наступление РФ в Донецкой области: главное

Напомним, по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись к востоку от Славянска Донецкой области и готовятся к фронтальным атакам на город и остальные населенные пункты «пояса крепостей».

После неудачных попыток наступления с северо-востока через Лиман оккупанты активизировали усилия по восточному и юго-восточному направлениям, пытаясь, в частности, захватить Николаевку для создания условий для дальнейших атак.

В то же время враг активно продвигается в Константиновке на юге «пояса крепостей», где украинские силы продолжают удерживать ограниченное присутствие. Текущие действия захватчиков направлены на обеспечение выгодных позиций после того, как украинская оборона затормозила их продвижение по направлениям Лиман и Ямполь.

По словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, в ближайшие недели может возрасти интенсивность боевых действий в рамках наступательной операции РФ, которая продолжается с 2023 года. Это связано с накоплением российской техники и возможным использованием механизированной компоненты.

Оккупанты также продолжают мобилизацию, и РФ в ближайшее время может объявить полную мобилизацию с потребностью в 400-500 тысяч человек. В то же время российская армия несет значительные потери, которые пока не способна полностью компенсировать, а последствия усиления мобилизации могут стать заметными на отдельных направлениях, в частности, на Запорожском, уже в ближайшее время.

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