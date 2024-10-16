Город падет: ВСУ будут вынуждены отойти из важного населенного пункта в Донецкой области — BILD

Иностранные аналитики считают, что украинские Вооруженные силы будут вынуждены покинуть Селидово в Донецкой области во избежание оцепления.

Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он отметил, что оборону этого города, расположенного неподалеку от Покровска, успешно держит 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг". Впрочем, вокруг этого населенного пункта россияне продолжают наступать, поэтому сейчас Селидово взято в полукольцо. Репке считает, чтобы избежать окружения, украинцам придется покинуть город.

"Горькая реальность в Селидово. "Кара-Даг" действует хорошо, защищая город, но другие части не справляются. Поэтому город упадет, несмотря на его мужественных защитников. Это именно то, что я почувствовал, когда посетил расположение "Кара-Даг" в этом районе четыре недели назад", — пишет Репке.

Напомним, также аналитики BILD сообщили, что армия РФ находится в 2 км от города Курахово. К слову, еще в сентябре российские военные стояли примерно в 8 км к востоку от города.

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