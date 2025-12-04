"Город уже не похож на город": военный о боях в Волчанске

Волчанск / © Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

На Волчанском направлении ведутся очень активные боевые действия. Россияне не оставляют намерений захватить город

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Роман Коссе, подполковник, начальник прессслужбы бригады "Форпост".

Свитлины из открытых источников свидетельствуют о том, что от Волчанска уже почти ничего не осталось.

«Город уже не похож на город. Это уже не те развалины, которые были, например, год назад или полгода назад. То есть с каждым днем город становится менее похож на себя. Кое-где уже не просматриваются улицы столь активные обстрелы самого города.

Он добавляет: каждый день противник пытается найти какой-нибудь слабый участок, где может продавить Силы обороны, отмечает Коссе. Дроны, пехота, постоянные штурмы даю

«За полгода у неприятеля были маленькие успехи. Но это не сравнится с количеством потерь, которые они понесли», — добавил Коссе.

Ранее кафиры пытались вывесить флаг РФ в Волчанске.

«Пара россиян предприняли самоубийственную попытку поднять триколор над зданием в городе Волчанск Харьковской области. Это завершилось традиционно – подразделения 16-го армейского корпуса быстро обезвредили захватчиков», – отметили украинские защитники.