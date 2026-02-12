Город в темноте: большому областному центру катастрофически не хватает электричества

Город. / © Associated Press

Реклама

Харьковская область получает ограниченный объем света. Большая часть электроэнергии покрывает критическую инфраструктуру. Поэтому в городе и области вводятся графики аварийных отключений света.

Об этом сообщил спикер «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко во время брифинга.

«Мы получаем очень ограниченный объем электроэнергии. На что он тратится? Во-первых, на критическую инфраструктуру. Это теплообеспечение, водообеспечение, водоотвод, на работу метрополитена, наземного электротранспорта, больницы, военные госпитали, на обеспечение сил обороны. Больше электроэнергии сегодня взять нам неоткуда», — подчеркнул Скичко.

Реклама

В настоящее время в области действуют почасовые графики отключений. Их продолжительность составляет около 16,5 ч. в сутки. Также в Харькове и области вводятся аварийные графики. По его словам, не отключать дома с электрическим отоплением и электроплитами пока не могут.

«Дискретно выключать только такие уязвимые дома у нас нет возможности. Надо понять, что это реальность», — объяснил Скичко.

Он заверил, что все специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергооборудования. Впрочем, удары наносятся с интервалом 2-3 дня. Впрочем, пока «света больше объемов не будет и нет».

Как сообщалось, 12 февраля в Харькове и области снова ввели аварийные отключения света. По данным энергетиков, из-за повреждений сетей вдоль линии столкновения произошли отключения в области.

Реклама

Напомним, ночью 3 февраля РФ массированно ударила по энергетике Харькова. Из-за обстрелов одна из ключевых ТЭЦ получила существенные повреждения. В частности, «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В результате обстрела Харьков остался без тепла в 20-градусный мороз.