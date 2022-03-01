Города держат оборону и снижают моральный дух оккупантов: обновленные данные ВСУ о нападении РФ на Украину

Города держат оборону и снижают моральный дух оккупантов: обновленные данные ВСУ о нападении РФ на Украину

Россияне переодеваются в военную форму Вооруженных Сил, нацгвардии и нацполиции для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.

С начала суток, 1 марта, российско-оккупационные войска, напавшие на Украину в ночь на 24 февраля, проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха. Враг предпринимал попытки высадки тактических десантов. Оккупанты широко применяют диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По оперативной информации по состоянию на 6 утра о российскому вторжению, воздушным силам только за последние сутки удалось уничтожить 5 самолетов российского агрессора.

Так, в Северской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не допустить продвижения противника в Киев с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

В других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

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На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовые войска из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться и восстановили положения по первому рубежу обороны.

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние границы обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, национальной гвардии и национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.

Устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

"Победа будет за нами! Зло должно быть наказано! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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