Городские власти Харькова пообещали платить проценты по кредитам на жилье многодетным семьям

В очереди на квартиры — почти 800 многодетных семей.

Для многодетных семей, которые приобретут жилье в кредит по государственной программе, городские власти Харькова обещает существенную помощь. Таким семьям будут возмещать проценты по ипотеке из бюджета города. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По государственной программе, кредит на квартиры можно получать под 7 процентов годовых. Однако, харьковчанам, которые воспитывают трех и более детей, городские власти обещают компенсировать эти расходы.

Чтобы оформить ипотеку, семьям необходимо будет только оплатить минимальный взнос. А сам кредит можно будет отдать в течение 20 лет.

Руководитель ОО "Ассоциация многодетных семей АММА" Юлия Ибрагим отметила, что в очереди на квартиру находится 800 семей многодетных харьковчан, поэтому помочь сразу всем, вероятно, не удастся.

"Но если какая-то часть сможет воспользоваться уже сейчас, то это будет большой плюс и победа", — отметила она. Первая из этого перечня многодетная семья ждет собственное жилье уже 35 лет.

"Это крайне необходимо для того, чтобы люди и особенно многодетные семьи чувствовали себя комфортно. И чтобы наши молодые харьковчане, видя, что им обеспечено жилье, становились многодетными семьями ", — подчеркнул секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Новости Украины: харьковские власти будут оплачивать проценты по кредитам многодетных горожан

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