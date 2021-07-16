Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Городские власти Харькова пообещали платить проценты по кредитам на жилье многодетным семьям

Городские власти Харькова пообещали платить проценты по кредитам на жилье многодетным семьям

Городские власти Харькова пообещали платить проценты по кредитам на жилье многодетным семьям

Фото: city.kharkov.ua

В очереди на квартиры — почти 800 многодетных семей.

Для многодетных семей, которые приобретут жилье в кредит по государственной программе, городские власти Харькова обещает существенную помощь. Таким семьям будут возмещать проценты по ипотеке из бюджета города. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По государственной программе, кредит на квартиры можно получать под 7 процентов годовых. Однако, харьковчанам, которые воспитывают трех и более детей, городские власти обещают компенсировать эти расходы.

Чтобы оформить ипотеку, семьям необходимо будет только оплатить минимальный взнос. А сам кредит можно будет отдать в течение 20 лет.

Руководитель ОО "Ассоциация многодетных семей АММА" Юлия Ибрагим отметила, что в очереди на квартиру находится 800 семей многодетных харьковчан, поэтому помочь сразу всем, вероятно, не удастся.

"Но если какая-то часть сможет воспользоваться уже сейчас, то это будет большой плюс и победа", — отметила она. Первая из этого перечня многодетная семья ждет собственное жилье уже 35 лет.

"Это крайне необходимо для того, чтобы люди и особенно многодетные семьи чувствовали себя комфортно. И чтобы наши молодые харьковчане, видя, что им обеспечено жилье, становились многодетными семьями ", — подчеркнул секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Новости Украины: харьковские власти будут оплачивать проценты по кредитам многодетных горожан

Новости Украины: харьковские власти будут оплачивать проценты по кредитам многодетных горожан