Городского главу ранили ножом: полиция ищет нападающего
В Пятихатках Днепропетровской области произошло покушение на жизнь городского главы. По предварительным данным, чиновника ранили ножом около 10:40, нападавший скрылся, полиция начала розыск.
На мэра Пятихаток произошло попытка покушения на убийство. Полиция открыла уголовное производство. Покушение на убийство произошло сегодня, 26 мая около 10:40.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
На мэра Пятихаток покушались
По данным полиции, сегодня утром, около 10:40, полиция получила сообщение о нападении на мэра Пятихаток. По предварительным данным, злоумышленник набросился на чиновника и нанес ему ножевое ранение.
Городского главу с телесными повреждениями госпитализировали.
После совершенного преступления нападавший скрылся. Правоохранители пытаются установить местонахождение нападающего и схватить его.
На месте работают оперативники, руководство управления уголовного розыска и все остальные профильные службы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Городской глава Пятихаток Днепропетровской области сейчас Исаев Гилал Миргасан Оглы.
Нападение на мэра Львова: что известно
Напомним, утром 15 мая на площади Рынок во Львове произошел инцидент: 46-летний местный житель подбежал к мэру Андрею Садовому, который направлялся на работу и облил его спину грязной жидкостью. По данным журналиста Виталия Глаголы, нападающим оказался ранее судимый за ограбление и наркотики.
Правоохранители оперативно задержали мужчину и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас продолжаются следственные действия и досудебное расследование.
Сам Андрей Садовый в результате нападения не пострадал и назвал событие обычным хулиганством, а не покушением. Мэр отметил, что на него нападают уже не в первый раз, поэтому ему «не привыкать», и призвал общественность не спекулировать и не раздувать эту тему.