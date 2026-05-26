Городского главу ранили ножом: полиция ищет нападающего

покушение на городского главу Пятихаток / © Unsplash

На мэра Пятихаток произошло попытка покушения на убийство. Полиция открыла уголовное производство. Покушение на убийство произошло сегодня, 26 мая около 10:40.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По данным полиции, сегодня утром, около 10:40, полиция получила сообщение о нападении на мэра Пятихаток. По предварительным данным, злоумышленник набросился на чиновника и нанес ему ножевое ранение.

Городского главу с телесными повреждениями госпитализировали.

После совершенного преступления нападавший скрылся. Правоохранители пытаются установить местонахождение нападающего и схватить его.

На месте работают оперативники, руководство управления уголовного розыска и все остальные профильные службы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Городской глава Пятихаток Днепропетровской области сейчас Исаев Гилал Миргасан Оглы.

Нападение на мэра Львова: что известно

Напомним, утром 15 мая на площади Рынок во Львове произошел инцидент: 46-летний местный житель подбежал к мэру Андрею Садовому, который направлялся на работу и облил его спину грязной жидкостью. По данным журналиста Виталия Глаголы, нападающим оказался ранее судимый за ограбление и наркотики.

Правоохранители оперативно задержали мужчину и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас продолжаются следственные действия и досудебное расследование.

Сам Андрей Садовый в результате нападения не пострадал и назвал событие обычным хулиганством, а не покушением. Мэр отметил, что на него нападают уже не в первый раз, поэтому ему «не привыкать», и призвал общественность не спекулировать и не раздувать эту тему.

