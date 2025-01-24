Городскому голове Ирпеня Маркушину избрана мера пресечения: в чем его подозревают

Адвокат утверждает, что в настоящее время подозрение необоснованно.

Печерский суд в г. Киеве избрал меру пресечения городскому голове Ирпеня Александру Маркушину в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года.

Об этом сообщило Суспільне.

Его подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года.

Дело касается заграничной поездки городского головы Ирпеня, продолжавшейся с 24 по 30 августа 2022 года. По информации стражей порядка, Маркушин якобы отправился в Италию не с целью оказания помощи военным, а чтобы увидеться со своим 2-летним сыном.

Как сообщила корреспондентка, при Маркушине могут внести залог в размере 30 миллионов гривен.

Напомним, 23 января Александр Маркушин на своей странице в Facebook выложил видеообращение, в котором отметил, что вручение ему подозрения в незаконном выезде за границу является политическим заказом от Владимира Карплюка, бывшего мэра Ирпеня.

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