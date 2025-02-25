Городской голова Покровска призвал президента "заключить мир": в военной администрации отреагировали

В Покровской ГВА сообщили, что городской голова находится в официальном простое.

Покровская городская военная администрация отреагировала на заявление Руслана Требушкина о необходимости заключить мир.

Там заявили, что прилагают все возможные усилия для обеспечения безопасности граждан и поддержки Сил обороны Украины. В частности, в ГВА отметили, что городской голова находится в официальном простое.

"Согласно законодательству, с момента введения военной администрации руководство громадой осуществляет исключительно ее начальник, назначенный на должность президентом Украины, а должностное лицо территориальной громады – городской голова – находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине", – говорится в сообщении.

В Покровской ГВА отметили, что руководство делает все возможное для приближения Победы, в частности, поддерживает президента и правительство Украины в стремлении к "скорейшему миру".

Также там добавили, что в настоящее время мы не должны идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние.

"Сегодня, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с командой на международной арене бьются за самые лучшие для страны условия завеершения войны, а наши защитники и защитницы ежедневно, превозмогая боль, страх и смертельную опасность, бьют оккупантов, у нас нет права идти на уступки перед безответственными политическими навеиваниями, быть малодушными и лелеять уныние", – отметили в Покровской ГВА.

Предыстория

Мэр города Покровска Руслан Требушкин, чьи полномочия были приостановлены в 2022 году, во вторник, 25 февраля, опубликовал видеообращение на русском языке к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал его заключить мир.

Видео чиновник разместил на своей странице в фейсбуке.

Пользователи соцсети резко отреагировали на видеообращение, спрашивая мэра в комментариях, почему он говорил на языке врага.

Напомним, российские войска наращивают активность в районе Великой Новоселки, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.