Смертельное ДТП в Кировоградской области: городской голова Вознесенска получил подозрение (фото)

Прокуратура сообщила, что во время смертельного ДТП в Кировоградской области мэр Вознесенска находился в авто сам и не был госпитализирован

Реклама

Мэр Вознесенска Евгений Величко, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом на территории Кировоградской области, после аварии находится в удовлетворительном состоянии и не был доставлен в больницу.

Об этом сообщили в прокуратуре Кировоградской области, передает «МикВести».

По данным правоохранителей, во время столкновения, которое произошло 28 января вблизи села Пушково Головановского района, в автомобиле чиновника не было других пассажиров — за рулем он находился сам.

Реклама

Мэр Вознесенска Евгений Величко

В настоящее время Евгения Величко объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели человека или повлекло тяжкие телесные повреждения.

В другом автомобиле — Renault Megane — находились три человека. Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Мужчина и женщина, которые ехали вместе с ним, получили травмы и госпитализированы. Для деблокирования пострадавших из изуродованного авто спасатели применили специальное электроинструментальное оборудование.

В Вознесенском городском совете ранее отмечали, что на момент аварии городской голова находился в служебной командировке.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются следователями. В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для подозреваемого.

Реклама

Напомним, суд через год после аварии вынес приговор мужу блогера Анны Жук в жутком ДТП. Владимира Билевцова признали виновным в ДТП. Мужчина нарушил правила дорожного движения.