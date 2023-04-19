Горшки, переносные клумбы, вертикальные грядки и не только: что делать, если на участке мало места

Выращивать собственные овощи, фрукты и зелень можно даже на небольших участках. Нужно всего-навсего знать несколько секретов удачной оптимизации растений. Читайте в материале ТСН.ua, как обустроить огород или сад, если мало места.

Для получения достаточно большого урожая из ограниченного пространства можно использовать один или несколько из девяти действенных способов обустройства сада и огорода на небольшом участке.

Использование горшков

Вместо того чтобы высаживать растения в открытый грунт, можно использовать горшки, которые затем размещаются на полках или стеллажах для экономии места. Вы сможете достаточно удобно управлять размещением овощей, зелени, цветов и перемещать их при необходимости для обеспечения оптимальных условий роста.

Переносные клумбы

Это удобное решение для выращивания зелени, овощей, декоративных цветов, вы ведь можете переместить их в любое время в более удобное место. Для этого можно использовать дачные тачки на колесах, перемещающихся из солнца в тень в зависимости от погодных условий.

Высадка растений в разное время

Различные растения имеют разные сроки высева, что позволяет выращивать несколько культур в год на одном месте. Например, можете сначала высадить быстрорастущие овощи и зелень (салат и т.п.). А потом уже высадить те, которые растут медленнее (петрушка). Пока одни растения будут созревать, вы будете получать урожай из других.

Удачное соседство для растений

Выращивая ранние овощи и зелень, их лучше размещать рядом с кустарниками. Вы сможете получить урожай еще до того, как кустарники разрастутся, выпустят листики и будут закрывать солнечный свет.

Вертикальные грядки

На небольших участках рекомендуют использовать принцы многоярусной вертикальной грядки. Такая идея идеально подходит для выращивания клубники. Эта культура может расти на разных уровнях от земли и не отнимать много места.

Подпорки

Это эффективный способ, чтобы с пользой использовать ограниченную площадь участка. Вы можете направить побеги вьющихся растений на подпорки (стену, крышу технического здания). Если стена каменная, она будет дополнительно отдавать тепло и растения будут расти быстрее. Так можно выращивать дыни или тыквы.

Забор из ягодных кустов

Такие растения будут выполнять не только декоративную функцию, но и дадут вкусные плоды. Прекрасным забором могут стать кусты малины или ежевики. А из винограда можно создать беседку, которая будет экономить пространство и будет смотреться неотразимо.

"Вечные" грядки

Еще один эффективный способ использовать место на небольшом участке с пользой. Методика "вечной" грядки заключается в том, что можно на место вырванного из земли корнеплода, сразу посеять семена новой урожайной культуры. Особенно хорошо этот способ подходит для редиски, которая быстро созревает и позволяет долгое время использовать одно место для выращивания нескольких урожаев.

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