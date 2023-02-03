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Горсовет Ивано-Франковска просит правительство разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Горсовет Ивано-Франковска просит правительство разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Отмечается, что запрет останавливает волонтерское движение.

Ивано-Франковский городской совет обратился в Кабинет миниаттрия с просьбой разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу при неотложных рабочих нуждах без оформления командировок.

Обращение было вынесено на сессии городского совета 3 февраля.

Авторы обращения подчеркивают, что запрет останавливает волонтерское движение, в котором активное участие принимают женщины-депутаты местных советов. Кроме того, признается, что депутаты местных советов работают на общественных началах и не являются военнообязанными.

"Считаем, что после года войны с Российской Федерацией все те женщины, которые желали покинуть Украину, уже ее покинули. Сейчас на местах, в территориальных общинах остались активные и целеустремленные женщины, которые каждый на своем месте работают ради победы Украины", — отмечают авторы обращения. .

Напомним, правительство 27 января приняло постановление, которое на время войны запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Пересечение границы разрешено только на основании служебной командировки.

Выезд запретили и женщинам-госслужащим или депутатам советов всех уровней. Пересечение границы для них возможно только на основании документов о служебных командировках.

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Дата публикации
Просмотры
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