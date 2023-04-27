Горсовет Самбора покупает туалет с интернетом за 2 млн гривен у предпринимателя из Ивано-Франковска

Себастьян Чумаченко был единственным участником и победителем аукциона по закупкам.
По результатам тендера КП "Объединенное" Самборского городского совета модульной уборной единственным участником и победителем стал предприниматель Себастьян Чумаченко из Ивано-Франковска. Поэтому в Самборе Львовской области установят общественный туалет (комплект модульной уборной) стоимостью 2 млн гривен.
Об этом говорится на странице торгов в Prozorro.
Стартовая цена, за которую город был готов приобрести туалет, составляла 2 млн грн. Предприниматель предложил всего на 100 грн меньше, хотя минимальный шаг понижения цены составлял, по условиям торгов, 10 тыс. грн.
Что представляет собой уборная
Согласно документам, речь идет о модульной туалете на две кабинки с пеленальным столиком для родителей с маленькими детьми. Оплата за услуги туалета должна быть бесконтактной – для этого в требованиях прописано наличие купюро- и монетоприемника и возможность рассчитываться банковской картой.
В туалете предусмотрено:
- освещение и датчики движения,
- интернет,
- внешнее видеонаблюдение,
- устройство для людей с инвалидностью.
Срок доставки уборной – до конца 2023 года.
Предприниматель Себастьян Чумаченко зарегистрирован в Ивано-Франковске. По данным сервиса YouControl он работает в сфере права, но не только.
Себастьян Чумаченко осуществляет комплексное обслуживание объектов, геодезические услуги и даже ремонт дорог.
Он по-прежнему выигрывал подобные тендеры в Ивано-Франковской области на обслуживание модульных туалетов.
Себастьян Чумаченко является основателем нескольких компаний.
Также напомним о ценах на жилье во Львове. Многие переселенцы выбирают небольшие городки неподалеку от областного центра. Обычно в таких городах долгосрочная аренда квартир несколько дешевле, но иногда цены дотягивают до львовских.
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