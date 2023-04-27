Горсовет Самбора покупает туалет с интернетом за 2 млн гривен у предпринимателя из Ивано-Франковска

Себастьян Чумаченко был единственным участником и победителем аукциона по закупкам.

По результатам тендера КП "Объединенное" Самборского городского совета модульной уборной единственным участником и победителем стал предприниматель Себастьян Чумаченко из Ивано-Франковска. Поэтому в Самборе Львовской области установят общественный туалет (комплект модульной уборной) стоимостью 2 млн гривен.

Об этом говорится на странице торгов в Prozorro.

Стартовая цена, за которую город был готов приобрести туалет, составляла 2 млн грн. Предприниматель предложил всего на 100 грн меньше, хотя минимальный шаг понижения цены составлял, по условиям торгов, 10 тыс. грн.

Что представляет собой уборная

Согласно документам, речь идет о модульной туалете на две кабинки с пеленальным столиком для родителей с маленькими детьми. Оплата за услуги туалета должна быть бесконтактной – для этого в требованиях прописано наличие купюро- и монетоприемника и возможность рассчитываться банковской картой.

В туалете предусмотрено:

освещение и датчики движения,

интернет,

внешнее видеонаблюдение,

устройство для людей с инвалидностью.

Срок доставки уборной – до конца 2023 года.

Предприниматель Себастьян Чумаченко зарегистрирован в Ивано-Франковске. По данным сервиса YouControl он работает в сфере права, но не только.

Себастьян Чумаченко осуществляет комплексное обслуживание объектов, геодезические услуги и даже ремонт дорог.

Он по-прежнему выигрывал подобные тендеры в Ивано-Франковской области на обслуживание модульных туалетов.

Себастьян Чумаченко является основателем нескольких компаний.

Также напомним о ценах на жилье во Львове. Многие переселенцы выбирают небольшие городки неподалеку от областного центра. Обычно в таких городах долгосрочная аренда квартир несколько дешевле, но иногда цены дотягивают до львовских.

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