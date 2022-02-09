Гору Поп Иван замело снегом: опубликовано фантастическое фото утренних Карпат (видео)

В Карпатах снег и ограниченная видимость.

В Карпатах 9 февраля на одной из самых высоких вершин, горе Поп Иван Черногорский, температура воздуха опустилась до -10°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации Поста, по состоянию на утро среды на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Ветер северный, 7-8 м/с.

Между тем, в Укргидрометцентре предупреждают, что в связи со снегопадами и метелью в горах удержится значительная снеголавинная опасность. В частности, 9 февраля будет опасно на высокогорьях Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

"Возможное схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится 9 февраля в горах Черновицкой области.

В ГСЧС призывают туристов, направляющихся на отдых в горы, загрузить мобильные приложения "Спасение" и "Спасение в горах", призванных облегчить дело поиска путешественников, заблудившихся во время отдыха в украинских Карпатах. В частности, они позволяют сообщить Службу спасения о положении и передать координаты, где находится человек.

"Уже сейчас каждый турист, установивший один из них на телефон, может через него обратиться за помощью к спасателям. Поэтому советуем вам во время планирования горного путешествия загрузить приложение на ваш выбор", — добавили в ГСЧС.

Напомним, туристов предупредили о смещении снега на горные дороги в Карпатах. Спасатели, шутя, предупредили, что им еще предстоит откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь и показали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

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