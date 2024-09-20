Горячее — на Кураховском направлении: враг при поддержке авиации 49 раз атаковал украинские позиции

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 19.09.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 163 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Тихого. В результате боестолкновений успеха не имел. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 72 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и 35 БпЛА. Также нашими воинами повреждены две артиллерийские системы и три автомобиля окупантов.

В Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отбили девять атак, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Защитники украинской земли отразили все семь атак противника.

На Краматорском направлении наши защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Украинские защитники отразили превосходящие силы врага. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 248 окупантов, 103 из них – безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Кроме этого, поврежден танк, миномет и три автомобиля врага.

Горячее сегодня на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боеприкосновений.

На Времивском направлении захватчики совершили пять наступательных действий неподалеку от Угледара, Ровно и Катериновки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботиного и Новоандреевки и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма, три боестолкновения продолжаются. Оккупант нанес авиационный удар по Каменскому.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 19 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 638 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.

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