Горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях — Генштаб ВСУ

оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.00 29.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В настоящее время в общей сложности произошло 102 боевых столкновений.

оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку. С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных с применением четырех ракет и 43 авиаудара 69 КАБ, применили 364 дрона-камикадзе. Совершили 2683 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения. Самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Наши воины по всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу огнем истощают наступательный потенциал врага.

В эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируется. 79 человек составили потери захватчиков за текущие сутки в этом направлении. Украинские воины уничтожили артсистему, 12 БПЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за сегодняшний день поражены три склада с боеприпасами и восемь укрытий личного состава врага.

произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируется. 79 человек составили потери захватчиков за текущие сутки в этом направлении. Украинские воины уничтожили артсистему, 12 БПЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за сегодняшний день поражены три склада с боеприпасами и восемь укрытий личного состава врага. В Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Потери позиций не допущены. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях у Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского.

противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Потери позиций не допущены. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях у Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского. На Лиманском направлении отражены пять попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

отражены пять попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется. На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино — отражены девять атак, еще одна — продолжается. Также идут бои у Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. В общей сложности, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки.

в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино — отражены девять атак, еще одна — продолжается. Также идут бои у Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. В общей сложности, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки. По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

"Присоединяйтесь к украинским защитникам! Вместе мы – непобедимы! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Также читайте В Днепре и Харькове раздались взрывы

Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.

Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.