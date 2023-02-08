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Горячие линии Монобанка, ПриватБанка и других: куда звонить по телефону

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
2 мин
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Горячие линии Монобанка, ПриватБанка и других: куда звонить по телефону

Горячие линии ПриватБанка, Ощадбанка, Монобанка / Фото: Associated Press

Любому клиенту для решения проблемы пригодится горячая линия банка. У каждого украинского банка есть своя бесплатная горячая линия. И по этому номеру телефона можно получить консультацию по разным вопросам. ТСН.ua подобрал для вас номера горячих линий разных банков Украины.

Перед звонком на горячую линию: что нужно знать

Перед звонком на горячую линию убедитесь, что номер телефона действительно принадлежит банку. Часто мошенники распространяют в Сети свои номера, выдавая их за горячие линии популярных банков Украины, чтобы узнать информацию о банковских картах. Настоящий номер всегда можно посмотреть на задней стороне пластиковой карты. Такие номера начинаются с цифр: 0800...

Во время вызова запомните время, когда вы его осуществляли, а также фамилию и имя оператора. Эта информация может потребоваться, если будете разрешать спорные ситуации.

ПриватБанк: горячая линия

  • номер для поддержки клиентов и решения проблем с банкоматами и терминалами (круглосуточно, с мобильного – бесплатно) – 3700;
  • поддержка корпоративных клиентов ПриватБанка (круглосуточно) — 3700;
  • телефон для совершения звонков из-за границы — +38-073-716-11-31;
  • поддержка держателей карт GOLD (круглосуточно) — 0-800-504-707;
  • для изменения ПИН-кода карты звонить по телефону — 0-800-500-804;
  • поддержка обслуживания POS-терминалов (круглосуточно) — 0-800-500-030.

Горячая линия Ощадбанка

  • номер контакт-центра (круглосуточно) — +38-044-363-01-33;
  • для вопросов и жалоб по обслуживанию клиентов (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины) — 0-800-210-800;
  • электронная почта — contact-centre@oschadbank.ua;
  • пресс-служба для представителей СМИ — pr.00@oschadbank.ua.

Монобанк: горячая линия

  • для любых вопросов и жалоб (бесплатно с украинских номеров и по территории Украины) – 0-800-205-205;
  • для клиентов, находящихся за границей — +38-044-237-20-60;
  • для общения с консультантом банка можно использовать мессенджеры — Facebook Messenger, Viberи Telegram.

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Дата публикации
Просмотры
240
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