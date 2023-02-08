Горячие линии Монобанка, ПриватБанка и других: куда звонить по телефону

Любому клиенту для решения проблемы пригодится горячая линия банка. У каждого украинского банка есть своя бесплатная горячая линия. И по этому номеру телефона можно получить консультацию по разным вопросам. ТСН.ua подобрал для вас номера горячих линий разных банков Украины.

Перед звонком на горячую линию: что нужно знать

Перед звонком на горячую линию убедитесь, что номер телефона действительно принадлежит банку. Часто мошенники распространяют в Сети свои номера, выдавая их за горячие линии популярных банков Украины, чтобы узнать информацию о банковских картах. Настоящий номер всегда можно посмотреть на задней стороне пластиковой карты. Такие номера начинаются с цифр: 0800...

Во время вызова запомните время, когда вы его осуществляли, а также фамилию и имя оператора. Эта информация может потребоваться, если будете разрешать спорные ситуации.

ПриватБанк: горячая линия

номер для поддержки клиентов и решения проблем с банкоматами и терминалами (круглосуточно, с мобильного – бесплатно) – 3700;

поддержка корпоративных клиентов ПриватБанка (круглосуточно) — 3700;

телефон для совершения звонков из-за границы — +38-073-716-11-31;

поддержка держателей карт GOLD (круглосуточно) — 0-800-504-707;

для изменения ПИН-кода карты звонить по телефону — 0-800-500-804;

поддержка обслуживания POS-терминалов (круглосуточно) — 0-800-500-030.

Горячая линия Ощадбанка

номер контакт-центра (круглосуточно) — +38-044-363-01-33;

для вопросов и жалоб по обслуживанию клиентов (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины) — 0-800-210-800;

электронная почта — contact-centre@oschadbank.ua;

пресс-служба для представителей СМИ — pr.00@oschadbank.ua.

Монобанк: горячая линия

для любых вопросов и жалоб (бесплатно с украинских номеров и по территории Украины) – 0-800-205-205;

для клиентов, находящихся за границей — +38-044-237-20-60;

для общения с консультантом банка можно использовать мессенджеры — Facebook Messenger, Viberи Telegram.

Читайте также: