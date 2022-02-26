Горячие точки войны с Россией: в Офисе президента доложили об оперативной ситуации

Горячие точки войны с Россией: в Офисе президента доложили об оперативной ситуации

По словам советника главы ОП, у россиян наступил психологический надлом.

На третий день войны, которую развязал Путин против Украины, подразделения российской армии предпринимают попытки прорваться в украинские города и захватить столицу нашего государства, но благодаря сопротивлению украинцев намерения российского командования пока безуспешны.

Об этом сообщил на брифинге в субботу, 26 февраля, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Киев

Российские оккупанты продолжают собирать силы к западу от Киева, но их движение в столицу сдерживает украинская артиллерия.

"Мы сбили [российским войскам] темп и сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", — отметил он.

Харьков

Несмотря на обстрелы и наступление врага, вторая столица Украины — город Харьков — держится.

По словам Арестовича, ВСУ показывают на этом направлении "блестящие результаты боевой работы".

Чернигов и Сумы

Города Сумы и Чернигов держатся и сопротивляются оккупантам. В частности, Сумы полностью находятся под контролем украинской власти.

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"Простые граждане организовались сами и держат оборону. Они даже делают вылазки в сторону противника, жгут им тылы: топливо, бензовозы", — сказал Арестович.

По его словам, в Сумском направлении российская армия полностью деморализована.

Зона ООС и Мариуполь

В зоне проведения Операции объединенных сил наши защитники, несмотря на атаки российских кафиров, удерживают позиции.

Под Мариуполем украинские бойцы сбили еще один самолет РФ. В сторону этого города выдвигается российская бригада из Мелитополя, но ВСУ готовы ее встретить.

Энергодар — Запорожье

На направлении Энергодар – Запорожье выдвигается передовое подразделение врага.

"Но мы знаем об этой проблеме, работаем с ней. И, конечно, никуда они не пройдут. Там их "отметят", как всегда", — заметил Арестович.

Херсон

В окрестностях Херсона, за исключением движения из Мелитополя в Мариуполь, не было ни одного передвижения врага. "На тех 3-4 участках, где они пытались продвинуться, им потерпели поражение", — заметил Арестович.

Крым

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В городе Перевальном, что в оккупированном Крыму, 53% призывников разбежались и прячутся по домам.

"Они отказываются участвовать в войне против Украины", — отметил советник главы ОП.

Потери противника

Алексей Арестович назвал ориентировочные потери среди личного состава противника – более 1000 убитыми и около 2,5 тысячи раненых.

Потери военной техники пока уточняются.

Пленные

По словам советника главы ОП, у россиян наступил психологический излом и продолжать наступление они смогут не больше одного или двух дней.

В плену находятся около 300 российских военных.

"Массово сдаются в плен российские военнослужащие. Даже старшие офицеры уже попадают в плен. Сегодня захвачен начальник штаба воинской части, командир танкового батальона", — рассказал Арестович.

Для российских мам

В Министерстве обороны Украины собираются создать горячую линию для российских мам, по которой они смогут позвонить по телефону нашим специалистам и узнать судьбу своих сыновей.

"Это наш жест доброй воли в отношении российских мамочек, чьих детей сумасшедший путинский режим убивает пачками здесь в Украине", — заявил Арестович.

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