Горячий сезон: на одесском курорте женщины подрались за клиента из Турции (видео)

Женщины не могли поделить дальнобойщика, говорят очевидцы.
В Бурлачья Балке, что недалеко от Одессы, женщины устроили драку за иностранца. Инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.
Об этом в Facebook рассказал журналист Константин Андриюк.
"Проститутки не поделили турецкого дальнобойщика. Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств", — написал Константин Андриюк.
На видео заметно, как одна женщина нападает на другую. Она била свою "коллегу" не только руками, но и ногами и применяла слезоточивый газ. Мужчина пытался разнять женщин, но нападавшую это не останавливало.
Внимание, на видео присутствуют сцены жестокого обращения!
"Что вы знаете о борьбе за клиента? Офи*евший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", — написал автор поста.
Напомним, в Киеве полиция разоблачила сутенершу и 50 проституток, которые в арендованных квартирах в центре столицы оказывали интимные услуги.