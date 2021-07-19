Горячий сезон: на одесском курорте женщины подрались за клиента из Турции (видео)

Горячий сезон: на одесском курорте женщины подрались за клиента из Турции (видео)

Женщины не могли поделить дальнобойщика, говорят очевидцы.

В Бурлачья Балке, что недалеко от Одессы, женщины устроили драку за иностранца. Инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.

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Об этом в Facebook рассказал журналист Константин Андриюк.

"Проститутки не поделили турецкого дальнобойщика. Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств", — написал Константин Андриюк.

На видео заметно, как одна женщина нападает на другую. Она била свою "коллегу" не только руками, но и ногами и применяла слезоточивый газ. Мужчина пытался разнять женщин, но нападавшую это не останавливало.

Внимание, на видео присутствуют сцены жестокого обращения!

"Что вы знаете о борьбе за клиента? Офи*евший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", — написал автор поста.

Напомним, в Киеве полиция разоблачила сутенершу и 50 проституток, которые в арендованных квартирах в центре столицы оказывали интимные услуги.

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