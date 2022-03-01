Горят дома и городские объекты: российская армия мощно обстреливает Херсон

Мэр призывает горожан не находиться на улице.

Херсон находится под мощным обстрелом российских оккупантов: горят жилые дома и городские объекты.

Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев в Facebook. По его словам, местные власти пытаются координировать работу городских служб, но "это сейчас сложно".

"Мы с вами – не солдаты, мы – мирное население. Я на своем рабочем месте, и моя задача сейчас тушить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрела города. Город должен жить несмотря ни на что!" .

Мэр призвал горожан не ходить по улицам и беречь себя.