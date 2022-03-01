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Горят дома и городские объекты: российская армия мощно обстреливает Херсон

Горят дома и городские объекты: российская армия мощно обстреливает Херсон

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Горят дома и городские объекты: российская армия мощно обстреливает Херсон

facebook.com/kolykhaev.igor

Мэр призывает горожан не находиться на улице.

Херсон находится под мощным обстрелом российских оккупантов: горят жилые дома и городские объекты.

Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев в Facebook. По его словам, местные власти пытаются координировать работу городских служб, но "это сейчас сложно".

"Мы с вами – не солдаты, мы – мирное население. Я на своем рабочем месте, и моя задача сейчас тушить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрела города. Город должен жить несмотря ни на что!" .

Мэр призвал горожан не ходить по улицам и беречь себя.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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