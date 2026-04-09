В Украине дешевеет горючее, однако эксперты дают неутешительные прогнозы / © Associated Press

Ситуация на украинских заправках остается нестабильной. Пока мировые цены на нефть демонстрируют первые признаки снижения, что уже позволило отдельным отечественным сетям обновить ценники, закрытие Ормузского пролива создает угрозу глобального дефицита топлива.

Украинские власти уверяют, что запасов топлива хватит для ВСУ и посевной, однако эксперты предупреждают о возможных ценовых скачках, если военное напряжение на Ближнем Востоке продлится до осени.

В правительстве рассказали, когда подешевеет горючее

Несмотря на высокую стоимость горючего в Украине, на мировых рынках началось подешевление нефти. В свою очередь, это дало первый толчок для пересмотра ценников на отечественных АЗС. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, падение котировок на международных биржах должно прямо отразиться на украинских заправках.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Она отметила, что государственная сеть «Укрнафта» уже начала постепенно снижать цены на бензин и дизель. Ожидается, что при условии сохранения такой динамики в мире, частные сети также будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику.

В правительстве уверяют, что сейчас дефицита горючего в стране нет.

«Ситуация с наличием топлива стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле», — отметила Свириденко.

Какая ситуация на украинских АЗС 9 апреля

Утром 9 апреля на украинских АЗС начало дешеветь горючее. По данным мониторинга «Главком», средняя стоимость бензина А-95 снизилась до 74,07 грн/л. В частности, на заправках KLO он подешевел на 1,40 грн.

Средняя цена дизельного топлива в Украине сейчас составляет 91,04 грн. Большинство сетей, таких как UPG, ОККО и WOG, снизили стоимость ДТ примерно на гривну. Наиболее дешевый дизель предлагают на заправках «Укрнафта», где цены на обычный А-95 и премиальный Energy составляют до 69,90 грн/л. В целом в этой сети дизель подешевел на 1 грн, а бензин — на 3 грн.

Цены на горючее в Украине 9 апреля несколько снизились / © Pixabay

Другие АЗС на рынке, такие как OKKO, WOG и SOCAR, преимущественно зафиксировали вчерашние показатели. Например, в Одессе на OKKO дизель стоит 92,90-95,90 грн/л, а цена бензина не изменилась, сообщают журналисты Новини.LIVE.

В Киеве дизель подешевел примерно на 2 грн (90,00-96,00 грн/л), тогда как бензин в основном остался на прежнем уровне. На станциях UPG А-95 подешевел на 90 копеек. В Харькове ценники почти не изменились.

Однако ситуация с горючим неоднозначна. Некоторые сети АЗС, наоборот, подняли цены. В Днепре и Запорожье на отдельных заправках стоимость горючего несколько выросла.

В целом по стране цены на А-95 колеблются от 57,99 до 80,99 грн/л, а дизельное горючее стоит от 86,90 до 96,00 грн/л.

Цена на автогаз остается стабильной, его в большинстве регионов продают по 46,00-49,99 грн/л. Среди основных операторов самые дешевые предложения пока у «Укрнафты», тогда как на SOCAR и WOG сохраняются самые высокие цены.

Будет ли дефицит горючего в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит дизеля является главным риском для украинского топливного рынка. По его словам, ситуация обусловлена нестабильностью поставок из-за блокирования Ормузского пролива.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит дизеля является главным риском для украинского топливного рынка / © Associated Press

Несмотря на начало его разблокирования, объемы будущего импорта остаются неизвестными, поэтому государство уже сейчас договаривается с поставщиками о приоритетном обеспечении ВСУ, аграриев во время посевной и населения.

«Мы все сегодня в такой ситуации из-за блокировки Ормузского пролива. Сейчас он открывается, но непонятно, в каких объемах будут поставки. Договариваемся заранее с некоторыми поставщиками, ведь у нас посевная, у нас ВСУ, люди. Главная проблема сейчас — это дизель», — отметил глава государства во время брифинга.

Президент отметил, что правительство пытается сдержать цены на бензин, которые демонстрируют резкий рост. Сейчас власть ориентируется на то, чтобы стоимость топлива не пересекла границу в 100 гривен за литр. Для стабилизации ситуации продолжаются переговоры с международными партнерами по гарантированным объемам поставок.

Также глава государства отметил, что Украина договорилась с рядом государств о создании резервов топлива, которых хватит минимум на год в случае мирового дефицита. По его словам, страна уже преодолела самые сложные этапы без нехватки дизеля. В дальнейшем имеющиеся запасы будут распределять по приоритетности, где ключевым направлением остается обеспечение потребностей ВСУ.

Иран закрыл Ормузский пролив — детали

Иран снова заблокировал пролив для нефтяных танкеров после ударов Израиля по Ливану. Тегеран обвинил США в нарушении договоренностей о прекращении огня, которые якобы предусматривали прекращение атак на «Хезболлу».

По данным ABC News, иранские власти уже предупредили суда в Персидском заливе — попытки пройти пролив без разрешения приведут к их преследованию и уничтожению.

Ормузский пролив

Ситуация остается критической для мирового энергорынка. До начала конфликта через этот путь ежедневно проходило около 138 кораблей, тогда как после объявления перемирия 8 апреля — только три.

Перекрытие пролива, через который транспортируется пятая часть мировой нефти и газа, остается главным рычагом влияния Ирана в противостоянии с Израилем и США. Дополнительное напряжение создает заявление Тегерана о сбитии неизвестного дрона в своем воздушном пространстве.

США планируют совместное предпринимательство в Ормузском проливе и ставят ультиматумы союзникам

Тем временем президент США Дональд Трамп планирует ведение «совместного бизнеса» с Ираном в Ормузском проливе. Об этом он сказал после того, как заявил о «полной победе» над Ираном.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Мы думаем о создании совместного предприятия. Это способ позаботиться о его безопасности — а также обезопасить его от многих других людей», — заявил Трамп.

В то же время Вашингтон требует от европейских союзников по НАТО в ближайшие дни четкого плана обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. США настаивают на активном участии международной коалиции (куда входят более 40 стран) в разблокировании пути, через который поставляется значительная часть мировой нефти.

Трамп уже раскритиковал Альянс за недостаточную поддержку в пиковые моменты конфликта, а госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что союзники должны доказать свою ценность для США.

Между тем, если будет прекращен огонь между США и Ираном сроком на две недели, это позволит открыть Ормузский пролив. В таком случае Иран и Оман будут взимать плату за проход судов.

Эксперты дают неутешительные прогнозы

Директор Консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн прогнозирует, что стоимость горючего в Украине может подняться до отметки от 150 до 200 гривен за литр. По словам эксперта, такая цена вероятно будет на топливном рынке, если война на Ближнем Востоке затянется до осени.

В то же время он предупреждает, что в случае такого сценария многие украинские АЗС закроются, ведь люди не смогут позволить себе заправлять автомобили.

Стоимость горючего в Украин может подняться до 200 гривен за литр / © pixabay.com

Между тем основатель инвест-компании FinPoint Сергей Будкин предупреждает, что война в Персидском заливе может спровоцировать серьезный кризис на рынке авиационного топлива, который непосредственно затронет Украину, сообщают Новини.LIVE. Он отмечает, что стоимость топлива для боевой авиации, в частности для самолетов F-16 и Mirage, уже выросла почти вдвое, что создает значительную нагрузку на государственный бюджет.

Кроме финансовых трудностей, существует риск введения лимитов на горючее в Европе, что может ограничить поставки для украинских Воздушных сил.

В то же время топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН рассказал, что если судоходство в Ормузском проливе восстановят, нефть может подешеветь до 70 долларов за баррель, однако из-за спроса со стороны Китая и потребности в восстановлении логистики этот процесс продлится около трех месяцев.

При таком сценарии в течение полутора месяца дизель на премиальных заправках может упасть в цене до 75 грн/л, а бензин — до 60 грн/л. В бюджетных сетях стоимость топлива будет еще на 5 гривен ниже. Ожидать существенного снижения стоит не раньше лета.

