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Горючее в Украине снова подорожает: эксперт спрогнозировал возможный рост цен
Эксперт прогнозирует удорожание бензина и дизеля на следующей неделе.
В Украине в ближайшее время может вырасти стоимость бензина и дизельного топлива. По прогнозу эксперта топливного рынка, цены могут прибавить около 3 грн за литр уже до конца следующей недели.
Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в эфире «Новости.LIVE».
По словам Куюна, причиной возможного удорожания является стремительный рост стоимости нефтепродуктов на мировом рынке. Цены уже превысили 1400 долларов за тонну, что стало максимальным уровнем с начала года.
«Цены прибавят, я думаю, сейчас еще 3 гривны где-то на литре. А дальше будем смотреть, что будет происходить в мире», — отметил эксперт.
Украина практически полностью зависит от импортного горючего, поэтому изменения мировых цен оказывают непосредственное влияние на стоимость на украинских АЗС. В частности, дизель, который сейчас стоит около 92 грн/литр, может подорожать примерно до 95 грн/л. Бензин А-95 также может прибавить около 3 грн за литр.
В то же время, окончательный уровень цен будет зависеть от дальнейшей ситуации на мировом рынке. Если стоимость нефтепродуктов продолжит расти, цены в Украине могут повышаться и дальше.
Как мы писали, в Украине заметно выросли цены на топливо — дорожают бензин, дизель и автогаз. Больше всего на ситуацию влияет подорожание нефтепродуктов на мировом рынке, из-за чего украинские сети АЗС пересматривают цены. Стоимость горючего отличается в зависимости от сети и региона, поэтому водителям следует готовиться к дальнейшим изменениям цен.