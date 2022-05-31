"Горючего везут много": эксперт объяснил, почему в Украине на самом деле выросли цены на бензин

"Горючего везут много": эксперт объяснил, почему в Украине на самом деле выросли цены на бензин

Причиной высоких цен на бензин в Украине есть не дефицит горючего, а ажиотажный спрос. Так, многие водители стоят в очередях для того, чтобы залить 10 л в уже полный бак.

Что касается цен, то 10 дней назад бензин стоил 40-45 грн/л, сейчас же цена намного выше.

Об этом директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал в эфире "Радио НВ".

"Когда составляем прогнозный баланс, все равно не рассчитываем на такой ажиотаж. Если подытожить все, что поставляют в Киев, это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю, потому что люди ... Мы видим этот частный транспорт – и каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать тот дефицит", – объяснил эксперт.

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По его словам, многие водители стоят в очередях, чтобы "залить 10 литров в полный бак" несмотря на то, что не нуждаются в горючем.

Куюн также обратил внимание, на сколько подорожало горючее в Украине.

"Сейчас мы 52, 58, 60 гривен за литр видим в ключевых сетях. Это уже реакция на высокий спрос, и я не знаю, возможно, это – не конечный уровень, возможно, она будет еще выше для того, чтобы и дальше пытаться побороть этот ажиотажный спрос", – предположил эксперт.

Напомним, ранее Куюн заявил, что стоимость бензина до 55 грн/л и дизельного горючего до 60 грн/л максимально соответствует нынешним рыночным реалиям.

Очереди на заправках и бензин по 60 гривен – дефицит топлива продолжается

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