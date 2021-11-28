Госбюро расследований возбудило уголовное производство в отношении журналиста Бутусова

Юрий Бутусов выложил в сеть видео, на котором стреляет из 152-мм гаубицы.

Государственное бюро расследований заявило, что проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, выложенном на его странице в Facebook. Уголовное производство уже начато.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"28 ноября (на самом деле 27 ноября — ред.) 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", — отмечают в Бюро.

Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены, отметили в ДБР. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению.

Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе — но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из Байрактара, и другие данные об украинской войне за независимость мне передают доверяющие мне защитники Украины, потому что не доверяют российской агентуре во власти, которая пытается "слить" Донбасс. Украина ведет Войну за Независимость, и мы в этой войне победим, потому что у бьющихся за свободу хорошая память. Никогда снова свободных людей в Украине никто не поставит на колени – ни слуга одного олигарха, ни слуги Путина. Поэтому сегодня в 16:00 зажигаем свечи. Апдейт: время и место съемки будут указаны когда-то позже. Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое слово ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами. Опубликовано Юрием Бутусовым Пятница, 26 ноября 2021 г.

"По предварительным выводам событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства", — говорится в сообщении.

В то же время Юрий Бутусов отреагировал на возбуждение против него уголовного производства. Журналист считает это местью президента.

"Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал. По мнению президента именно я обнародовал видео из Байрактара и тем самым повлек смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). Выстрел из пушки, который был когда-то сделан, это теперь повод для эскалации, хотя я и написал, что это было давно", – написал Бутусов.

Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило... Опубликовано Юрием Бутусовым Воскресенье, 28 ноября 2021 г.

Как сообщалось, во время пресс-конференции президент подчеркнул, что Бутусов неоднократно "сливал" внутреннюю украинскую информацию. Глава государства заявил, что Бутусов — первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по вооруженным формированиям на Донбассе. В результате этого международное сообщество потребовало объяснений от Украины.

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