Госдеп направит в Украину советника: чем он будет заниматься

Кроме того, США создали межведомственную команду "Ukraine Deal Team".
Государственный департамент совместно с Конгрессом США отправят в Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В сообщении указывается, что советника присылают "для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критические отрасли".
Кроме того, США создали межведомственную команду "Ukraine Deal Team". В ее составе будут представители Государственного департамента США, Министерства обороны и торговли.
Эта группа будет поддерживать партнеров, которые будут искать рекомендации по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.
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