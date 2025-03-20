Госдеп США опроверг удаление данных о депортации украинских детей

Государственный департамент США отрицает утверждение о якобы удалении информации относительно украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию.

Во время брифинга пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс пояснила, что финансирование группы исследователей Йельского университета, занимавшихся сбором этих данных, было приостановлено в рамках общего пересмотра финансовых затрат. Это решение было принято для оценки того, насколько такие расходы соответствуют интересам США.

Брюс отвергла предположение об уничтожении информации, назвав их "теорией заговора" и необоснованными страхами. Она подчеркнула, что все собранные материалы остаются под контролем Госдепартамента и никаких удалений не происходило.

Также она отметила, что ключевым в этом вопросе является достижение результата, а не конкретные механизмы, по которым это происходит. По ее мнению, сам факт того, что тема возвращения детей обсуждалась во время переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, свидетельствует о том, что этот вопрос остается в приоритете и над его решением продолжат работать.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа завершила финансируемую правительством инициативу, возглавляемую Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины. Из-за этого исследователи потеряли доступ к огромному объему информации, в частности, к спутниковым снимкам и другим данным относительно примерно 30 000 детей, вывезенных с территории Украины.