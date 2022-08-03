Госдеп США рассказал, как на самом деле относятся американские чиновники к Зеленскому

В Западных СМИ все чаще стали появляться публикации о реальном отношении руководства США к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

На фоне широкого обсуждения заявлений американской конгрессвумен Виктории Спартц по поводу деятельности руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, возникает вопрос относительно доверия американских чиновников к действующей украинской власти.

Во время брифинга спикера Госдепа США Джон Кирби прокомментировал эти слухи, сообщает "Зеркало недели".

На вопрос журналистки по поводу статьи Томаса Фридмана, недавно вышедшей в The New York Times, Кирби заявил, что в Белом доме "увлекаются лидерством и мужеством президента Владимира Зеленского в это время войны".

Кирби добавил, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Джо Байден неоднократно общался с Владимиром Зеленским. Американский лидер понимает, что президент Украины и весь украинский народ находятся в постоянном стрессе и напряжении, поэтому Соединенные Штаты продолжают поддерживать страну в борьбе с захватчиками.

"Он частно и публично выражал уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются" — подчеркнул Джон Кирби.

Зато в статье "Почему визит Пелоси на Тайвань абсолютно безрассуден" по мнению автора статьи американские официальные лица гораздо больше озабочены руководством Украины, чем они показывают.

Напомним, что в Вашингтоне не видят причин для эскалации напряженности с Китаем на фоне прибытия спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Читайте также: