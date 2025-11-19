Госдума РФ разрешила конфисковывать жилье украинцев в оккупированных регионах

Российские оккупанты в Украине / © Associated Press

Госдума РФ поддержала законопроект, который фактически разрешает конфискацию жилья украинцев, выехавших с оккупированных российской армией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщили пропагандисты российского агентства ТАСС.

Этот документ прописывает механизм передачи жилой площади, конфискованной у украинцев, бежавших от войны, другим людям или представителям оккупационной власти.

Согласно законопроекту, жилые дома, квартиры и комнаты, имеющие «признаки бесхозного имущества», переходят в собственность «новых регионов» РФ.

Назначенная Москвой власть будет иметь право отдавать такие объекты, в частности, во владение или пользование по договору найма россиянам на основе Жилищного кодекса РФ.

До 1 января 2028 года изъятые квартиры и дома оккупанты смогут на «законных» основаниях выделять региональным чиновникам, а также сотрудникам подведомственных учреждений.

Закон также предусматривает возможность передачи «бесхозной» недвижимости в федеральную собственность РФ.

При этом, аппетиты Москвы жильем не ограничились.

Госдума РФ этим законом также разрешила присваивать «критически важные объекты инфраструктуры, имущественные комплексы промышленных и других предприятий, которые обеспечивают бесперебойное функционирование отраслей экономики и занятость населения».

Напомним, под предлогом так называемой «Программы развития Сибири» Россия готовит к масштабному принудительному переселению жителей временно оккупированных украинских территорий.