Госдума РФ захотела "отменить" передачу Крыма Украине в 1954 году: что говорит МИД

В Госдуме РФ придумали очередной абсурдный поступок: российские депутаты внесли "законопроект" о признании "незаконным" решения советской власти в 1954 году передать Украине Крым.

Авторы инициативы – депутат от провластной "Единой России", известный украинофоб Константин Затулин и крымский коллаборант Сергей Цеков.

Они почему то решили, что после такого решения союзникам Украины "станет гораздо сложнее" поддерживать законные требования Украины относительно возвращения Крыма.

Реакция МИД Украины

В МИД Украины назвали это "ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права".

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МИД отмечает, что это сама Россия грубо нарушила и продолжает нарушать собственные обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признавала границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

"Сотни раз поймана на лжи и скомпрометированная российская власть может сколь угодно продолжать свою пропаганду, в частности под видом законотворчества, но это не изменит признанной мировым сообществом реальности: Крым – это Украина.

Указанный законопроект Госдумы лишь лишний раз подтверждает, что этот факт, как и неизбежность деоккупации, ясно осознают и в Москве, поэтому и возникают такие панические инициативы", – говорится в сообщении украинского Министерства иностранных дел.

Раньше мы писали, сколько крымских татар находятся в заключении оккупантов.

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