Госэкоинспекция: Николаевский глиноземный завод не обеспечивает защиту земель от загрязнения

Инспекция составила акт и наложила на предприятие штраф.

Государственная экологическая инспекция провела проверку на территории Николаевского глиноземного завода и выявила, что предприятие не обеспечивает защиту земель от загрязнения и не применяет специальные технологии для утилизации отходов производства алюминия.

Отходы от обработки боксита и производства глинозема (красный шлам) просто сбрасываются в шламохранилище. Также НГЗ смешивает разные типы отходов производства и хранит смешанные с почвой отходы в непредназначенном для этого месте.

Кроме того, НГЗ не осуществлены организационные и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов в части передачи их другим потребителям или предприятиям, занимающихся сбором и утилизацией таких отходов.

Госэкоинспекция составила акт и наложила на предприятие штраф. Экспертиза Киевского научно-исследовательского института установила, что красный шлам НГЗ содержит ядовитые и токсичные вещества.

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность для людей представляют мышьяк, кадмий, ртуть и свинец.

Экспертиза также установила, что по своим опасным свойствам отходы красного шлама могут оказывать негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Ранее, Заводской районный суд Николаева, удовлетворил иск поданный местными жителями создавших общественную организацию "Стоп шлам". Согласно полученного решения с Николаевского глиноземного завода присудили взыскать 9,2 млрд гривен.

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