Госэтнополитики выявила признаки аффилированности УПЦ МП с РПЦ: запретят ли Московский патриархат окончательно

Запрет Московского патриархата / © УНИАН

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Государственная служба по этнополитике и свободе совести выявила признаки аффилированности Киевской митрополии УПЦ (МП) с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой запрещена в Украине.

Об этом передает пресс-служба Госэтнополитики.

Соответствующий приказ «Об обнаружении признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви» издан 8 июля 2025 года.

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По результатам исследования относительно вопроса наличия признаков аффилированности УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, исследовательская группа выявила следующие признаки аффилированности:

объем прав «независимости и самостоятельности в управлении» предоставленный РПЦ для УПЦ (МП) не означает полной независимости, в том смысле, что автокефальным церквям предоставляется кириархальной церковью; в уставе УПЦ (МП) есть признаки вхождения в структуру РПЦ;

уставом РПЦ предусматривает, что архиереи УПЦ (МП) являются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ и участвуют в их работе; и ряд других признаков.

Отметим, что Киевская митрополия УПЦ лишилась не только правового статуса, но и легитимного руководителя в юридической плоскости. Ведь после указа президента Зеленского о прекращении гражданства Онуфрия он юридически потерял право возглавлять юридическое лицо Киевской митрополии.