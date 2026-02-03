Госизмена в 17: девушка на Прикарпатье наводила российские ракеты, чтобы уничтожить ТЭС

Предательница Украины

В Ивано-Франковской области сорвали подготовку новых ударов по энергетической инфраструктуре Прикарпатья. К корректировке атак была привлечена несовершеннолетняя девушка, завербованная РФ.

Об этом сообщила СБУ.

Что известно о 17-летней агентке РФ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 17-летнюю жительницу Ивано-Франковска, которая, по версии следствия, работала на российскую военную разведку и помогала врагу готовить новые ракетные удары по энергетическим объектам региона.

В СБУ сообщили, что ключевой целью для российских спецслужб была Бурштынская тепловая электростанция. Агентка должна была проверить ее состояние после предыдущих атак и собрать данные, необходимые для корректировки новых обстрелов.

«Фигурантка осуществляла доразведку вблизи стратегического энергообъекта, фиксировала внешний периметр и передавала полученную информацию представителям спецслужб РФ», — отметили в СБУ.

Как выяснило расследование, девушку дистанционно завербовали после того, как она оставила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов. За выполнение задач ей пообещали скорый и легкий заработок.

Во избежание разоблачения агентка меняла маршруты передвижения: сначала выезжала из областного центра на такси, а в район Бурштынской ТЭС направлялась пешком. На месте она производила фото- и видеосъемку зданий с привязкой к геолокации, а также «изучала» одну из опорных подстанций.

Фигурантку задержали непосредственно вблизи стратегического объекта. Во время задержания стражи порядка изъяли смартфон с разведданными и перепиской с куратором. Во время обыска в доме девушки также нашли еще четыре мобильных телефона, которые она использовала для конспирации.

«Собранные материалы подтверждают, что действия фигурантки создавали реальную угрозу энергетической безопасности региона», — подчеркнули в СБУ.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Оперативно-следственные действия проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, в Украине разоблачили очередного агента ФСБ — курсанта одного из военных вузов. По данным СБУ, он передавал врагу координаты для возможных ракетных ударов по учебным корпусам, казармам и полигонам, а также по оборонным предприятиям региона. Предатель готовил детальные графики нахождения личного состава, которые могли быть использованы для корректировки атак.

Агент был задержан непосредственно на территории учебного заведения во время формирования «отчета» для российских спецслужб. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и присудил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.