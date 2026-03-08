"Госпитальеров" заподозрили в непрозрачном использовании средств: что ответили в медбатальоне

Основатель подразделения Яна Зинкевич / © УНИАН

В Сети развернулась дискуссия вокруг финансовой отчетности добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры» , занимающегося эвакуацией и помощью раненым военным на фронте. Вопрос о прозрачности использования благотворительных средств публично подняли журналисты и пользователи соцсетей.

Так, журналистка Ольга Худецкая задала несколько вопросов относительно отчетности.

«Очень бы хотелось увидеть отчетность „Госпитальеров“ за все собрание. И что там база? Купили? Нет? А та какую в августе 2025 на новую ГОшку купили это она или какая-то другая?», — написала она.

Журналистка обратила внимание, что деятельность организации связана с сетью юридических лиц. По ее словам, речь идет по меньшей мере о 14 структурах разных форм, среди которых общественные организации, благотворительные фонды и общества с ограниченной ответственностью. Часть из них, по ее данным, оформлена на родственников или знакомых одного человека.

Также она заявила, что в Великобритании существуют две юридические структуры, связанные с Госпитальерами, через которые, по ее информации, было собрано около 1,3 млн фунтов стерлингов благотворительных пожертвований.

Отдельные пользователи соцсетей обратили внимание на сбор средств через банковские «банки» и криптокошельки. В частности, сообщалось, что часть адресов криптогаманцев впоследствии исчезла из публичного доступа. По данным, которые распространялись в Сети, из таких кошельков могли быть выведены средства на сумму более 200 тыс. долларов (около 9 млн. грн.).

После начала обсуждения пользователи также сообщали о регулярном снятии небольших сумм со счетов сборов.

На фоне дискуссии в соцсетях раздавались призывы к публичной финансовой отчетности по использованию донатов.

Реакция основательницы батальона «Госпитальеры»

Основательница и командир «Госпитальеров», народный депутат Яна Зинкевич заявила, что организация готовит сводный финансовый отчет и готова к проверкам.

Она сочла, что публичная отчетность за некоторые периоды могла выходить не в полном объеме. По ее словам, это связано с большим объемом операционной работы и сложной логистикой батальона.

Зинкевич также сообщила, что батальон приобрел новую базу после того, как предыдущая была уничтожена в результате российского удара по Павлограду в 2025 году. По ее словам, стоимость объекта составляла 561 680 долларов, а его площадь – около 6000 квадратных метров.

По словам командирши, уже выполнена часть работ, в том числе установлено 150 новых окон на сумму около 2 млн грн. В то же время реализация полного проекта реконструкции базы, включая инженерные системы и энергетическую инфраструктуру, оценивается примерно в 22 млн грн, еще около 4 млн грн нужно на подключение коммуникаций.

Зинкевич подчеркнула, что команда готова предоставить журналистам и общественности доступ к финансовым документам и результатам аудитов, а также организовать брифинг, на котором планирует представить подробную отчетность.

«Еще раз подчеркиваю, я открыта к расследованию и готова предоставить всю информацию. Я поддерживаю общественный контроль, ведь именно он является предохранителем от коррупции и злоупотреблений. Однако любое расследование предполагает диалог и демонстрацию доказательств, а не обвиняемая монолог», — написала она.

Реакция военных и волонтеров

Часть военных, ветеранов и волонтеров призывала дождаться публикации финансовых отчетов и не делать преждевременных выводов.

В частности, военнослужащая Ярина Черногуз заявила, что публичные дискуссии не должны вредить репутации добровольческого подразделения, много лет работающего на фронте.

В то же время другие участники обсуждения отмечают важность максимальной прозрачности работы благотворительных и волонтерских организаций, особенно когда речь идет о значительных суммах пожертвований.

«Все мы понимаем, что ставить клеймо на всех госпитальерах неправильно. Обычные фронтовые ангелы не имеют никакого отношения к мукам шишек и отчетов. Я благодарен каждому медику за преданность нашему общему делу и за каждую спасенную жизнь наших собратьев. Виновных наказать, достойных отметить», — написал военный 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» в своем Telegram-канале.

На ситуацию отреагировал и ветеран российско-украинской войны Олег Симороз. В соцсетях он назвал дискуссию вокруг отчетности батальона «очередной историей, подрывающей репутацию волонтерского движения».

Симороз также выразил надежду, что командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич публично прокомментирует ситуацию и объяснит использование собранных средств.

Что известно о медицинском батальоне «Госпитальеры»

Добровольческий медицинский батальон «Госпитальеры» был создан в 2014 году. Его волонтеры оказывают медицинскую помощь и эвакуируют раненых из зоны боевых действий.

По данным организации, по состоянию на начало 2026 года медики батальона провели более 43 тысяч эвакуаций раненых военных из передовой.