Госпитализация призывников с разрешения военкоматов на Прикарпатье: разъяснение ОВА

Власти Прикарпатья заявляют, что информация о запрещении госпитализаций жителей области без согласования с территориальным центром комплектования не соответствует действительности.

Решение Совета обороны области разъяснили в областной военной администрации, пояснили, пишет "Галка".

По словам заместителя председателя Ивано-Франковской ОВА Виталия Ильчишина, на Совете обороны области рассматривали этот вопрос. Основанием для этого стало письмо от ТЦК с соответствующим запросом.

"Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было лишь поручено проработать и подготовить свое решение департамента здравоохранения о запрете или нет. Пока никаких запретов на госпитализацию нет. Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушит права человека, ведь каждый имеет право на качественную медицинскую помощь согласно Конституции", – подчеркнул представитель ОВА.

Ильчишин подчеркнул, что этот пункт был конкретизирован, а потому это вызвало "двоякую трактовку среди общественности".

Также он отметил, что военнообязанные мужчины, получившие боевые повестки, имеют на руках решение военно-врачебной комиссии о пригодности, но обращаются в медучреждения с прошлыми болезнями. Таким образом, призывники "находят лазейки, чтобы не идти на фронт".

И.о. руководителя департамента здравоохранения ОВА Владимир Дембак подчеркнул, что ограничения для других жителей сейчас могут быть только соответствующие приказу Минздрава. К примеру, что касается резерва кроватей для оказания помощи военным.

"Никаких отказов от госпитализаций на Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционные права и одновременно поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то приведем в известность общественность ", – объяснил Дзёмбак.

Напомним, руководитель Коломыйской РВА Любомир Глушков сообщил, что в Ивано-Франковской области в медицинских учреждениях временно прекращают плановые госпитализации военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования. В случае срочной госпитализации пригодных для службы мужчин медики должны сообщить об этом военкоматы.

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