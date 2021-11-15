Госпитализировали в тяжелом состоянии: на Прикарпатье поезд сбил 31-летнего мужчину

Госпитализировали в тяжелом состоянии: на Прикарпатье поезд сбил 31-летнего мужчину

Пострадавший попал под пригородный поезд "Рахов – Ивано-Франковск".

В воскресенье, 14 ноября, на территории Яремчанской территориальной общины на Прикарпатье под поезд попал 31-летний житель Коломыйского района. ЧП произошло в 16:40.

Как сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пригородный поезд "Рахов — Ивано-Франковск" на перегоне Микуличин — Яремче совершил наезд на 31-летнего мужчину. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в областную клиническую больницу в городе Ивано-Франковск.

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