"Господь спас меня и моего сына": появились первые кадры после обстрела оккупантами гуманитарной колонны в Запорожье

В Сеть попали кадры от украинцев, обстрелявшихся в гуманитарной колонне в Запорожье.

Появились кадры первых минут после удара рашистами по Запорожью. Видео снял водитель, который вместе с сыном находился в обстрелянном авто. Им чудом удалось выжить.

Кадры в Сеть выложил товарищ мужчины.

На видео мужчина в первые секунды после обстрела показывает, что произошло. Его машина изрешечена обломками, а маленький сын плачет после пережитого. Также видно остальную колонну. Автомобили обстреляны, есть убитые и раненные.

Мужчина поблагодарил Господа за спасение его и его сына.

В Сети появились первые кадры после обстрела оккупантами гуманитарной колонны в Запорожье

Напомним, 30 сентября Россия совершила ракетную атаку по Запорожью, в общей сложности было нанесено 16 ракетных ударов. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, ожидавших в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погибли 30 человек, в том числе двое детей, около сотни получили ранения. Среди погибших – 36-летний работник местного Управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В результате удара по гуманитарной автоколонне в Запорожье погиб по меньшей мере 31 человек, еще 88 получили ранения.

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