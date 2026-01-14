"Господи дапамажи": Тимошенко стала звездой мемов после обысков НАБУ

Юлия Тимошенко / © Facebook/Юлия Тимошенко

В среду, 14 января, НАБУ и САП пришли с обысками к политике Юлии Тимошенко . Поэтому украинцы сразу начали шутить в соцсетях, публикуя красноречивые мемы.

Как Сеть отреагировала на обыски у Юлии Тимошенко читайте дальше в материале ТСН.ua.

«Юля и мемы»

Иронически прокомментировал события, в частности журналист-расследователь «Украинской правды» Юрий Ткач. Он обнародовал коллаж, на котором изображена Тимошенко и актер фильма «Крестный отец».

«А теперь ты приходишь и говоришь: мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне – крестная. Нет, ты приходишь ко мне в офис в день отключения света и просишь не давать взятки», – написал он.

Кадр из киноленты "Основной инстинкт" в Facebook покинул экономист Сергей Фурса.

Вспомнили пользователи и «фирменную» фразу Юлии Тимошенко «Господи дапамажи!». Не обошлось без шуток об инвалидной коляске.

Пользователи делятся своим юмористическим творчеством в Threads.

Одна из пользователей написала: «Новая Почта! Доставка будущего».

Также украинцы активно пишут о «зубажении».

Конечно, не обошлось без шуток о коррупционных схемах еще во времена премьерства Тимошенко.

«Говорят,. что при обысках у Юлии Тимошенко нашли 19 кубов горячей воды и 120 киловатт украденной электроэнергии», — отметил пользователь annabeiker .

Шутки о подозрении уже отдельный вид «мемного» искусства. В частности, пользователи производят отсылку к недавнему расследованию НАБУ и САП о коррупции на энергетике и обороне — дело «Мидас». По данным правоохранителей, одним из организаторов стал получивший подозрение бизнесмен Тимур Миндич.

А куда без шуток о культовой прическе Юлии Владимировны? Украинцы ничего не щадят без внимания.

Напомним, НАБУ и САП 14 января провели обыски у Юлии Тимошенко – лидера партии «Батькивщина» и народной депутатки. Политика не получила подозрение.

События прокомментировала сама Тимошенко. "Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь", - подчеркнула политика. Она назвала действия противоправными и незаконными.

Впоследствии она выступила в ВР и рассказала о произошедшем.