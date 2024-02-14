"Пан мэр говорит на бандеровском языке": в Польше прокомментировали заявление Садового о рассыпанном зерне

Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Пётр Згожельский отреагировал на комментарий мэра Львова Андрея Садового по поводу высыпанного польскими фермерами зерна из украинских грузовиков.

Об этом он заявил PolsatNews, объясняя свою позицию по поводу протестов на границе и скандала с высыпанным украинским зерном.

В частности, Згожельский возмутился заявлением львовского городского головы Андрея Садового, который назвал действия поляков низостью и позором и отметил, что украинцы "буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно". Польский политик заявил, что слова мэра звучат как "бандеровский язык".

"Советую мэру Львова Садовому выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что пан мэр говорит на бандеровском языке... Не тайна, что этот миф национального сознания еще живет среди многих украинцев", — сказал Згожельский.

Кроме того, по словам вице-спикера, он понимает фермеров. Мол, они так поступили с украинским зерном "от отчаяния".

"Каждый порядочный поляк должен поддержать наших фермеров, наших кормильцев, которые сейчас протестуют с двумя векторами действий. Во-первых, это против неконтролируемого потока продовольственных товаров из Украины. Это скандал, который позволили этому происходить — что продукты с конкурентно ценой и неизвестным химическим составом" могли попасть в Польшу", — сказал Петр Згожельский.

Реакция Садового

Мэр Львова Андрей Садовый возмутился поступком поляков, высыпавших зерно из украинских фур. Этих фермеров он назвал пророссийскими провокаторами, а акции на границе – "псевдоблокадой".

"Украинцы буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор", — подчеркнул Садовый.

Напомним, несколько дней назад польские протестующие сорвали замки с фур и высыпали украинское зерно перед переездом в Дорогуску. После этого Польша открыла дело по двум направлениям — это уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что акцию организовал "поклонник" Путина – это Рафал Меклер. Он — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской организации маргинальной партии "Конфедерация".

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