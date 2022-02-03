Госпогранслужба рассказала, будет ли ограничивать выезд украинцев призывного возраста

Такое заявление ГПСУ опубликовала в ответ на очередной российский фейк.
Государственная пограничная служба заверила, что не планирует ограничивать выезд за границу украинцев призывного возраста.
Такое заявление ГНСУ опубликовало в ответ на очередной российский фейк, сообщает "Укринформ".
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко призвал граждан не вестись на провокации, которые распространяют Россия и ее маринетки в ОРДЛО.
"Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых вроде бы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", — сказал Демченко.
По его словам, цель таких заявлений – дестабилизация ситуации в Украине.
Ранее сообщалось, что на Банковой митинговали родные срочников, погибших на службе.
Напомним, что в Украине хотят отменить призыв с 2024 года: что это значит для украинской армии.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек. Модель интенсивной системы военной подготовки может стать альтернативой срочной службе. В случае успешности этой модели призыв могут прекратить уже с 1 января 2024 года.
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