Госпогранслужба рассказала, какие категории мужчин чаще всего уезжают за границу

Во время военного положения и мобилизации только отдельные категории мужчин имеют право уезжать из страны.

В Госпогранслужбе сообщили, какие категории мужчин чаще всего пересекают границу Украины во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также читайте Выезд мужчин за границу во время военного положения: что изменилось в Украине

В сообщении указывается, что 45% мужчин в возрасте 18-60 лет, выезжающих за пределы страны, являются водителями, работающими на предприятиях.

Кроме того, за границу выезжали мужчины с инвалидностью и те, кто многодетные родители, таких по 16% в каждой категории.

7% мужчин, выехавших за страны, непригодны для военной службы, а 6% – перевозчиками гуманитарного груза.

10% "выездных" мужчин относятся к следующим категориям:

сопровождают лиц с инвалидностью;

имеют служебную командировку;

забронированные за органами власти;

самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

Госпогранслужба сообщила, что. Спустя начало летнего сезона поток людей увеличился до 100-110 тысяч.

"Многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях", – рассказывают в Государственной пограничной службе.

Статистика Госпогранслужбы по пересечению границы мужчинами / Фото: facebook.com/DPSUkraine

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" пограничники задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося выехать за границу. Он показал пограничникам три свидетельства о рождении детей, два из которых оказались фальшивкой.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно количество украинцев, которые с помощью системы "Путь" выехали за границу после 24 февраля 2022 года и пока не вернулись в Украину.

Читайте также: