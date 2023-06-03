Госпогранслужба усиливает контроль за пересечением границы по системе "Шлях"

В Госпогранслужбе заявили, что в настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.
В Государственной пограничной службе сообщили, что шествия по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях", будут усилены.
Об этом информирует прессслужба Госпогранслужба.
"ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях", — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе заявили, что в настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены.
"Соответствующие решения принялись в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозвращения на территорию Украины", — сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия пока не намерена вводить ограничения на выезд из Украины в Евросоюз для мужчин призывного возраста.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Волыни пограничники задержали 23-летнего уклоняющегося, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины.
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