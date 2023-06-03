Госпогранслужба усиливает контроль за пересечением границы по системе "Шлях"

В Госпогранслужбе заявили, что в настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

В Государственной пограничной службе сообщили, что шествия по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях", будут усилены.

Об этом информирует прессслужба Госпогранслужба.

"ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе заявили, что в настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены.

"Соответствующие решения принялись в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозвращения на территорию Украины", — сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия пока не намерена вводить ограничения на выезд из Украины в Евросоюз для мужчин призывного возраста.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Волыни пограничники задержали 23-летнего уклоняющегося, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber