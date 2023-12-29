Госпожа посол США отреагировала на ракетную атаку по Украине

Под утро 29 декабря РФ нанесла массированные ракетные обстрелы по Украине. Под атаку попали Львов, Сумщина, Одесса, Хмельнитчина и Днепр. Президент Зеленский заявил, что оккупанты выпустили по Украине около 110 ракет.

На вражескую атаку отреагировала госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Она опубликовала скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге.

Скриншот по уведомлению о воздушной тревоге в Украине

"Это то, что украинцы видят на своих телефонах сегодня утром: и, как следствие, миллионы мужчин, женщин и детей в бомбоубежищах, поскольку Россия обстреливает страну ракетами. Украине сейчас нужно финансирование, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса 2024 года", — говорится в сообщении.

Она призвала союзников продолжить оказывать помощь Украине.

Ракетная атака по Украине – что известно

Российская Федерация вновь устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей, появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога, фиксировалась ракетная опасность.

В настоящее время известно о 12 погибших и 75 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар России по Украине 29 декабря.

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