Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Киеву: что написала

Посол США в Украине Бриджет Бринк / © Associated Press

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Посол США Бриджет Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по Киеву и остальной Украине, отметив, что атака осуществляется со стороны России.

Об этом написала Бриджет Бринк в соцсети X.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", — подчеркнула Бринк.

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На публикацию отреагировали в СНБО.

"Употреблено слово "Россия". Прогресс", — написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее посол США в Украине осудила ракетный удар по Кривому Рогу, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку. Украинцы резко отреагировали на ее слова.