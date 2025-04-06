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- Украина
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Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Киеву: что написала
На этот раз дипломат назвала агрессора.
Посол США Бриджет Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по Киеву и остальной Украине, отметив, что атака осуществляется со стороны России.
Об этом написала Бриджет Бринк в соцсети X.
"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", — подчеркнула Бринк.
На публикацию отреагировали в СНБО.
"Употреблено слово "Россия". Прогресс", — написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Ранее посол США в Украине осудила ракетный удар по Кривому Рогу, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку. Украинцы резко отреагировали на ее слова.