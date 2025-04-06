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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2994
Время на прочтение
1 мин

Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Киеву: что написала

На этот раз дипломат назвала агрессора.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Посол США в Украине Бриджет Бринк

Посол США в Украине Бриджет Бринк / © Associated Press

Посол США Бриджет Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по Киеву и остальной Украине, отметив, что атака осуществляется со стороны России.

Об этом написала Бриджет Бринк в соцсети X.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", — подчеркнула Бринк.

На публикацию отреагировали в СНБО.

"Употреблено слово "Россия". Прогресс", — написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее посол США в Украине осудила ракетный удар по Кривому Рогу, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку. Украинцы резко отреагировали на ее слова.

Дата публикации
Количество просмотров
2994
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