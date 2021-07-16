Госпродпотребслужба отменила многомиллионный штраф "Новой почте"

В ведомстве признали, что при осуществлении проверки были допущены процессуальные нарушения.

Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф в размере более 325 миллионов гривен, наложенный на "Новую почту" за поврежденные посылки.

Об этом 16 июля написала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая на своей странице в Facebook.

"Официально: завершила работу комиссия по ситуации с "Новой почтой". Комиссия, созданная по моему приказу, для проведения проверки действий должностных лиц Госпродпотребслужбы в Харьковской области, установила: при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения. Кроме того при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания", — написала она и отметила, что по итогам проверки штрафы рекомендуется (формулировка согласно нормы закона) отменить.

Магалецкая отметила, что штраф не просто отменили, были сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению, добавила она.

"Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки"- привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему. Как именно — расскажу позже", — написала председатель Госпродпотребслужбы.

В то же время она предлагает "Новой почте" установить в своем приложении "кнопку", которая предоставила бы возможность потребителю сразу, на месте, пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

Напомним:

Из-за жалоб клиентов инспекторы Госпродпотребслужбы провели проверки отделений "Новой почты" в Харьковской области. За поврежденные посылки компанию оштрафовали на более чем 300 млн грн.

В свою очередь "Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку