Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом

Блинкен во время своего визита обсудит военную помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает агентство AFP и Le Monde.

Блинкен анонсирует новую военную помощь Украине и другим европейским странам, которым угрожает Россия. Так, администрация Байдена предоставит два миллиарда долларов долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и восемнадцати соседним странам, "которым больше всего угрожает российская агрессия".

По данным Государственного департамента США, эта помощь является дополнением к 675 миллионам долларов прямой поддержки поставок вооружений Украине, о которой заявил в четверг, 8 сентября, госсекретарь США по обороне Ллойд Остин.

Читайте также: