Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Блинкен во время своего визита обсудит военную помощь Украине в борьбе против российской агрессии.
Об этом сообщает агентство AFP и Le Monde.
Блинкен анонсирует новую военную помощь Украине и другим европейским странам, которым угрожает Россия. Так, администрация Байдена предоставит два миллиарда долларов долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и восемнадцати соседним странам, "которым больше всего угрожает российская агрессия".
По данным Государственного департамента США, эта помощь является дополнением к 675 миллионам долларов прямой поддержки поставок вооружений Украине, о которой заявил в четверг, 8 сентября, госсекретарь США по обороне Ллойд Остин.
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