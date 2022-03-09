Госспецсвязи предупреждает о массовой рассылке вредоносного программного обеспечения на почты украинцев

Всех, кто получил такое письмо, просят обратиться к специалистам.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждения о массовой рассылке скрытого вредоносного программного обеспечения.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Команда CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, обнаружила рассылку электронных писем из ящика mariya@posish.club с темой "письмо одобрения кассового обеспечения", содержащее вложение "письмо поддержки.xlsx".
При открытии загружается вредоносное программное обеспечение FormBook, используемое для похищения данных.
В правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины просят всех, кто получал или открывал указанное письмо, немедленно уведомить об этом почту cert@cert.gov.ua.
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