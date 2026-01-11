Гость из тундры: на Ровенщине заметили уникальную арктическую птицу-охотника (фото)

На Ровенщину прилетела хищная птица Фото bird-ukraine

Реклама

На окраине Острога зафиксировали прилет редкого для теплых краев гостя — хищную птицу зимняка. Этот пернатый охотник преодолевает тысячи километров из северной тундры, чтобы переждать суровую зиму на украинских полях.

Уникальные кадры птицы удалось сделать фотографу и бердвочерку Станиславе Ро прямо в Остроге.

Фотографии зафиксировали «арктического канюка» во время его зимней охоты.

Реклама

Птица зимняк Фото Станислава Ро

Чем особенный этот хищник

Зимняк (лат. Buteo lagopus) — близкий родственник обычного канюка, однако он более вынослив к холодам. Его легко узнать по характерному «шерстистому» оперению на лапах, что помогает ему выживать в условиях сурового севера.

Особенности жизни зимняка в Острожчине

Обычно птица гостит в Украине с октября по март.

Питается зимняк мышами и полевками. В сложные времена, во время сильных морозов или в отсутствие грызунов, зимняк может охотиться на мелких птиц или даже питаться падалью.

Как утверждают специалисты, зимняки часто охотятся на открытых лугах и полях рядом с местными канюками.

Реклама

Эксперты отмечают, что количество зимняков напрямую зависит от численности грызунов: если мышей в поле много, встретить этого гостя из тундры можно чуть ли не на каждом шагу.

Для жителей Ровенщины это прекрасная возможность понаблюдать за дикой природой, не выезжая за пределы общества. Главное — иметь при себе бинокль или хорошую камеру и немного терпения.

Напомним, ранее речь шла о самой тяжелой птице, которая когда-либо летала. Он бросил вызов законам физики, ведь размах крыльев до 7 м и весил как взрослый человек.