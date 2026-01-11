- Дата публикации
Гость из тундры: на Ровенщине заметили уникальную арктическую птицу-охотника (фото)
Фотограф Станислава Ро зафиксировала на Острожчине редкого гостя с севера — хищного зимняка.
На окраине Острога зафиксировали прилет редкого для теплых краев гостя — хищную птицу зимняка. Этот пернатый охотник преодолевает тысячи километров из северной тундры, чтобы переждать суровую зиму на украинских полях.
Уникальные кадры птицы удалось сделать фотографу и бердвочерку Станиславе Ро прямо в Остроге.
Фотографии зафиксировали «арктического канюка» во время его зимней охоты.
Чем особенный этот хищник
Зимняк (лат. Buteo lagopus) — близкий родственник обычного канюка, однако он более вынослив к холодам. Его легко узнать по характерному «шерстистому» оперению на лапах, что помогает ему выживать в условиях сурового севера.
Особенности жизни зимняка в Острожчине
Обычно птица гостит в Украине с октября по март.
Питается зимняк мышами и полевками. В сложные времена, во время сильных морозов или в отсутствие грызунов, зимняк может охотиться на мелких птиц или даже питаться падалью.
Как утверждают специалисты, зимняки часто охотятся на открытых лугах и полях рядом с местными канюками.
Эксперты отмечают, что количество зимняков напрямую зависит от численности грызунов: если мышей в поле много, встретить этого гостя из тундры можно чуть ли не на каждом шагу.
Для жителей Ровенщины это прекрасная возможность понаблюдать за дикой природой, не выезжая за пределы общества. Главное — иметь при себе бинокль или хорошую камеру и немного терпения.
