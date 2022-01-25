Гости из будущего: украинцы в Польше попали в руки пограничников из-за даты в документах

Украинцы подделали сертификаты и не увидели неправильную дату.
В Польше на границе 5 граждан Украины предъявили пограничникам фальшивые справки об отрицательных COVID-тестах и попались.
Об этом сообщается на сайте Бещадского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Кросценке. В автомобиле в Польшу из Украины на закупки ехали четыре женщины и мужчина. Они предъявили пограничникам справки о сделанных ковид-тестах и полученных отрицательных результатах.
Пограничники свернули их обратно.
Оказалось, что в справках было указано, что тесты на коронавирус были сделаны во Львове 21 января во второй половине дня. Сами же граждане Украины пересекали границу 20 января. Впоследствии это подтвердили и в лаборатории, название которой значилось на справках. Там ответили, что задержанные украинцы не делали у них никаких тестов.
Следовательно, всех пятерых не только не впустили в Польшу, но и передали их дела в суд.
Напомним, что в Польше при неустановленных обстоятельствах скончался 28-летний украинец из Тернополя, работавший поваром.
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